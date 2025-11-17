Productor sampedrino logra la primera cosecha comercial de un durazno creado por el INTA San Pedro

Se trata de uno de los cultivares inscriptos en 2017, junto con otros 29. Esta tercera semana de noviembre concretó su primera cosecha comercial, que ya fue acondicionada para su ingreso al Mercado de 3 de Febrero.

La producción fue obtenida por el fruticultor Abel Noat, quien tiene un Convenio de Transferencia de Tecnología para incorporar tres variedades desarrolladas por el INTA: Tehuelche INTA, Chamamé INTA y Rosalinda INTA.

Las plantas muestran vigor, y el fruto presenta muy buen color y tamaño, características que motivaron al productor a incluir estas variedades en el recambio varietal. La cosecha actual corresponde a plantas de dos y tres años, y ya está siendo procesada en su galpón de empaque para su distribución comercial. Se espera en los próximos días avanzar con la cosecha de otros materiales incorporados al mismo lote.

Este tipo de vinculación permite ofrecer al sector materiales mejorados surgidos del trabajo de investigación y mejoramiento genético de la Estación Experimental Agropecuaria San Pedro, por lo que continuamente se generan espacios de articulación con el sector productivo.