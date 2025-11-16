Incendio de un automóvil en la vía pública por una falla eléctrica

En la noche de ayer, personal policial acudió a calle Ansaloni al 1300 tras un llamado al 911 que alertaba sobre un vehículo en llamas. Al llegar, efectivos observaron a los Bomberos Voluntarios de San Pedro trabajando para controlar el incendio que afectaba a un Ford Escort estacionado en la vía pública.

Según informó el propietario del automóvil, el foco ígneo se originó por una falla eléctrica, sin registrarse heridos ni mayores daños más allá de los provocados por el fuego en el rodado. Las autoridades finalizaron las tareas en el lugar una vez asegurada la zona.