Robaron en la casa de Gustavo Laurino mientras se desarrollaba el Country Music Festival

Un delincuente de 42 años, con frondosos antecedentes, fue aprehendido tras un rápido operativo policial luego de robar en la vivienda de Gustavo Laurino, organizador del San Pedro Country Music Festival.

El hecho ocurrió en la propiedad ubicada en Carlos Gardel y avenida Kennedy, mientras Laurino se encontraba en el Paseo Público participando de las actividades del festival. El ladrón forzó el ingreso a la casa y se llevó dinero en efectivo y diversos efectos, que fueron hallados en una mochila que llevaba consigo al momento de la detención.

El operativo cerrojo desplegado por la Comisaría San Pedro, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y efectivos de la UTOI de San Nicolás permitió localizar al sospechoso escondido entre arbustos y pastizales en la zona. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía local.