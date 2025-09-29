Detienen a delincuente que robó en una vivienda

En la jornada de ayer, un hombre de 42 años con frondosos antecedentes fue aprehendido tras un rápido operativo policial, luego de cometer un robo agravado por efracción en una vivienda ubicada en calle Carlos Gardel y avenida Kennedy.

El delincuente, tras forzar el ingreso, sustrajo dinero en efectivo y diversos efectos que fueron hallados en una mochila que llevaba consigo.

Gracias a un operativo cerrojo desplegado por personal de la Comisaría San Pedro, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y efectivos de la UTOI de San Nicolás, el sospechoso fue localizado escondido entre arbustos y pastizales en inmediaciones de la zona. Quedó a disposición de la Fiscalía local.