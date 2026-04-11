Rigen nuevos valores del transporte público desde este mes

Desde el viernes 10 de abril comenzaron a aplicarse las nuevas tarifas del transporte público en San Pedro, tras la actualización dispuesta por la empresa EVHSA. El incremento alcanza a todas las líneas que operan en la ciudad y sus alrededores.

El ajuste impacta en los servicios 520 A y B, 521 (urbano), 522 y 524, con variaciones según cada recorrido. En los trayectos más largos, el costo del pasaje supera los $2.800, mientras que en el servicio urbano ronda los $821. También continúan vigentes los boletos con tarifa diferencial para estudiantes, tanto de nivel primario como secundario.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, los usuarios ya abonan desde hoy los valores actualizados en todos los recorridos, incluyendo conexiones con localidades cercanas como Río Tala, Santa Lucía y Vuelta de Obligado.

Fuente: Diario El Informante.