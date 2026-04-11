Continúa el paro de Ashira y no habrá recolección de residuos durante el fin de semana

El conflicto entre los trabajadores de la empresa Ashira y la falta de pago de salarios mantiene paralizado el servicio de recolección de residuos en la ciudad, situación que se extendería durante todo el fin de semana. La medida de fuerza fue ratificada por los empleados, quienes reclaman la cancelación total de sus haberes, ya que hasta el momento sólo percibieron un pago parcial.

Ante este escenario, se prevé una instancia de diálogo el próximo lunes a las 10 horas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con la participación de representantes municipales y de la empresa. Mientras tanto, persiste la incertidumbre en torno a la normalización del servicio, en un contexto donde también se advierte una deuda acumulada y dificultades financieras que afectan el funcionamiento regular de la prestación.