Aprehenden a un joven por amenazas a su padrastro

Personal de la EPC intervino en un hecho ocurrido en calle Cruz Rojas al 1500, donde procedió a la aprehensión de un masculino de 26 años acusado de amenazar a su padrastro, un hombre de 63 años.

La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que durante el procedimiento los efectivos secuestraron una planta de marihuana con cogollos con un peso total de 41 gramos, además de un trozo de hierro tipo mecha que habría sido utilizado para intimidar al familiar.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, quedando el imputado alojado en el sector de calabozos a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.