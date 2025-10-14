Recuperaron una moto robada en Baradero tras una persecución en el acceso a Río Tala

Personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de San Pedro logró recuperar una motocicleta robada en la ciudad de Baradero, luego de un operativo desplegado tras un alerta del 911.

El rodado, una motocicleta tipo 110 cc, fue localizado en el acceso a Río Tala, donde su conductor, al advertir la presencia policial, intentó escapar realizando maniobras evasivas, perdió el control y cayó a una cuneta, abandonando el vehículo y huyendo a pie a campo traviesa.

La moto fue secuestrada en el lugar y puesta a disposición de la fiscalía en turno, mientras continúan las tareas para identificar al responsable del hecho.