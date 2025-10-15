Denuncian a policías por el presunto robo de una gran suma de dinero durante un control vial

Un comerciante oriundo del norte del país ( Oran provincia de Salta) denunció en la Fiscalía N°7 de San Pedro que tres efectivos policiales le habrían sustraído una importante suma de dinero durante un operativo de control realizado en la zona de la balanza local.

Según su testimonio, viajaba hacia su provincia cuando fue interceptado por un grupo de agentes, quienes revisaron su vehículo y hallaron una bolsa con aproximadamente 20 millones de pesos, dinero que aseguró provenía de su actividad comercial en la venta de indumentaria. El denunciante manifestó que fue amenazado y obligado a retirarse del lugar, motivo por el cual luego se presentó ante la Justicia para formalizar la acusación.

En el marco de la investigación, personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante en la jornada del martes una serie de allanamientos en distintos domicilios pertenecientes a efectivos de la Policía Vial de San Pedro, con el objetivo de reunir elementos de interés para la causa. Desde la fiscalía confirmaron que la pesquisa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales.

Fuente: https://www.facebook.com/share/19pthtjPCH/