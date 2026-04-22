Recuperan pruebas y detienen a un sospechoso tras un allanamiento

Efectivos del GTO EPC San Pedro, en conjunto con personal de la SUB DDI, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Liniers al 1200, en el marco de una causa por robo ocurrido el pasado 19 de abril de 2026.

La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Turno N° 2, a cargo del Dr. Ricardo Prati. Durante el procedimiento, los agentes lograron secuestrar elementos de interés para el esclarecimiento del hecho, entre ellos una caja plástica de color negro y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito.

Asimismo, se procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años, señalado como autor penalmente responsable del hecho investigado.

Interviene la UFI N° 7 de San Pedro, que dispuso la notificación de la causa y posterior libertad del imputado.