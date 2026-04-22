El Hospital Privado SADIV abrió la convocatoria a residencias médicas

El Hospital Privado SADIV anunció la apertura de la inscripción a su programa de Residencias Médicas HPS 2026, una propuesta dirigida a profesionales que deseen continuar su formación en un ámbito orientado a la calidad, la innovación y el desarrollo profesional. La iniciativa apunta a fortalecer la capacitación en servicio y promover una formación integral en distintas áreas de la medicina.

Desde la institución destacaron que el programa busca potenciar las competencias clínicas de los participantes, brindando herramientas para su crecimiento profesional dentro de un entorno académico y asistencial. Las personas interesadas podrán acceder a la información completa sobre requisitos, modalidades de ingreso y vías de contacto a través de los canales oficiales.

Además, se prevé la realización de entrevistas con Fabián Rodríguez, jefe del Laboratorio y referente del Comité de Docencia e Investigación, quien está a cargo del programa de residencias, con el objetivo de ampliar detalles sobre la propuesta formativa y el proceso de inscripción.

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