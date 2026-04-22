Allanamiento por robo permitió recuperar elementos de construcción sustraídos y aprehendieronr a una mujer

Personal del GTO EPC San Pedro, en trabajo conjunto con la SUB DDI, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en calle La Laguna al 1900, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido el pasado 3 de abril de 2026.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Turno N° 2, a cargo del Dr. Ricardo Prati. Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar distintos elementos que habían sido denunciados como sustraídos en el hecho investigado.

Asimismo, se procedió a la aprehensión de una mujer de 27 años, quien quedó a disposición de la justicia. Interviene en la causa la UFI N° 11 de San Pedro, que dispuso la correspondiente notificación de la imputación y posterior libertad de la involucrada.