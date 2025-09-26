Recuperan en San Nicolás un auto robado en San Pedro: estaba totalmente desarmado

Un joven denunció el 22 de septiembre en la Comisaría San Pedro que su automóvil Fiat Uno modelo 1994 había sido sustraído mientras se encontraba internado en el Hospital Sadiv. Según relató, el rodado había quedado estacionado en las inmediaciones del centro de salud desde el día 17, y al recibir el alta médica constató la desaparición.

La investigación quedó a cargo de la DDI local, que logró ubicar el vehículo en un domicilio de San Nicolás, sobre calles Lesica y Garibaldi. Con una orden de allanamiento otorgada por la justicia, en la mañana de este viernes el operativo permitió encontrar el Fiat completamente desarmado y con faltante de varias piezas. En el lugar fue notificado un hombre mayor de edad por el delito de encubrimiento, en el marco del Art. 60 del Código Procesal Penal. El automóvil fue restituido a su propietario, y la causa continúa para dar con los responsables del hurto.

–