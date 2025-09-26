Clima: pronostican viernes y sábado con clima inestable

Aquí tienes el texto con las palabras clave en negrita:

Entre viernes y sábado un frente frío avanzará de sudoeste a noreste sobre el centro del país, dejando lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados destacados en Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires será uno de los sectores más comprometidos por la llegada de este sistema frontal. Los acumulados previstos se sumarán a un escenario ya complejo, con zonas anegadas e inundadas que presentan dificultades tanto para la vida cotidiana como para la actividad agropecuaria.

Los modelos señalan que la intensidad de las precipitaciones podría agravar la situación en áreas bajas del centro bonaerense, lo que obliga a mantener la atención en los desarrollos puntuales. Además de la lluvia, las tormentas podrán presentarse acompañadas de ráfagas fuertes, granizo aislado y descargas eléctricas frecuentes.

El evento será de corta duración, concentrado principalmente entre viernes y sábado. Sin embargo, la intensidad de los fenómenos justifica la vigencia de las alertas emitidas y el llamado a la precaución. Una vez que el frente avance hacia el noreste, comenzará a ingresar aire más frío y seco desde el sur, marcando el final del episodio.

Descenso térmico y cambio en la circulación

Con el retiro del frente durante el domingo, el viento rotará al sur y favorecerá el ingreso de una masa de aire más fría y seca. Esto provocará un descenso de temperatura moderado en la franja central, aunque no se esperan heladas posteriores a la baja térmica.

Las condiciones de estabilidad se mantendrán por varios días consecutivos, al menos hasta mediados de la próxima semana. En ese período, las temperaturas comenzarán a incrementarse nuevamente, primero de manera gradual en la zona central y con más intensidad en el norte argentino.

A partir del lunes, el viento volverá a establecerse del sector norte, impulsando un aumento de las marcas térmicas. En el norte del país, las máximas podrían alcanzar entre 32 °C y 34 °C, mientras que en la región central los valores se ubicarán entre 22 °C y 24 °C en promedio. Este repunte térmico confirma la marcada variabilidad que caracteriza a la primavera en Argentina.