Choque en Lucio Mansilla: un joven resultó herido tras colisionar con un automóvil

En la tarde de este sábado, en la zona de Lucio Mansilla al 3500 de la ciudad de San Pedro, se produjo una colisión entre una motocicleta Guerrero G90, conducida por un joven de 23 años, y un automóvil al mando de una mujer de 33 años.

Ambos fueron trasladados al Hospital local para su atención. El motociclista sufrió lesiones de carácter leve, mientras que la conductora del automóvil resultó ilesa.

Las causas del accidente son materia de investigación.