Recuperan bicicleta robada tras investigación policial

Tras una serie de tareas investigativas, el personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro logró recuperar una bicicleta tipo mountain bike que había sido denunciada como robada.

El rodado fue hallado en inmediaciones de calle Auli y callejón Coronato y posteriormente reconocido por su propietario, un joven de 17 años.

En la causa interviene la UFIyJ N.º 11, mientras que desde la fuerza destacaron la importancia de la rápida respuesta y el trabajo de campo que permitió dar una solución inmediata al hecho.