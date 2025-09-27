Colisión en Güemes y La Laguna: trasladaron a un motociclista tras el impacto con una pick-up

En la tarde de este sábado, se registró un choque en la intersección de calles Güemes y La Laguna, donde colisionaron una pick-up conducida por una mujer de 57 años y una motocicleta de 150 cc guiada por un hombre de 33 años.

El motociclista recibió asistencia en el lugar por parte del servicio SAME y luego fue trasladado al Hospital local, donde se constató que sus lesiones no revestían gravedad. La conductora de la camioneta resultó ilesa.