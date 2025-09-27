La Policía frustró un robo y halló una moto abandonada a pocas cuadras

Un rápido accionar del personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro permitió recuperar en cuestión de minutos una motocicleta que había sido robada en la ciudad.

El hecho ocurrió en la vereda de calle Alvear al 1300, donde un joven de 20 años denunció que autores ignorados le habían sustraído su Gilera Smash 125 c.c.. Tras un llamado al 911, los efectivos desplegaron un operativo que permitió hallar el rodado abandonado en inmediaciones de Güemes y La Laguna, logrando su inmediato aseguramiento.

La intervención de la UFI N°11 de San Pedro dio curso a las actuaciones correspondientes. La rápida respuesta policial permitió evitar la pérdida definitiva del vehículo y devolverle tranquilidad al damnificado.