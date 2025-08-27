Pedido de oración y ayuda por el motociclista accidentado

Un motociclista, identificado como Martín Diego González, permanece en estado crítico luego de protagonizar un grave accidente de tránsito con una camioneta en la intersección de avenida 3 de Febrero y Don Segundo Sombra, el pasado lunes al mediodía.

El impacto dejó como saldo severas lesiones cervicales, a pesar de que la víctima llevaba casco. Fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y trasladado al Hospital local, donde permanece internado en terapia intensiva bajo sedación. Los médicos solicitaron su derivación a un centro de mayor complejidad, aunque hasta el momento no se habría conseguido una cama disponible en hospitales de la provincia.

En medio de la difícil situación, familiares del joven realizaron una publicación en redes sociales pidiendo una “cadena de oración” por su recuperación y solicitando ayuda para agilizar el traslado. “No siente sus piernas y tiene problemas en la columna (…) necesitamos con urgencia una derivación”, expresaron, apelando además a la intervención de autoridades municipales y provinciales para facilitar la gestión.

El caso generó gran repercusión en la comunidad sampedrina, que se volcó a acompañar con mensajes de apoyo y difusión del pedido.