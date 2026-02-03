Realizaron un allanamiento en el marco de una causa por hurto

Personal del Gabinete Criminológico de esta Seccional llevó adelante una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de la avenida 11 de Septiembre y calle F. C. Rodríguez, en esta ciudad, en el marco de una causa caratulada “Hurto”.

El procedimiento se realizó en el domicilio de un joven de 20 años, sindicado en la investigación, quien no se encontraba presente al momento del operativo. Durante la diligencia, se procedió únicamente al secuestro de elementos de interés para la causa, en la que resulta damnificada una mujer de 50 años. La investigación continúa bajo la intervención de la UFI N°7.