Ingresó a la casa de su madre pese a una restricción y fue aprehendida

En la tarde de ayer, tras un llamado al servicio de emergencias 911, personal policial acudió a un domicilio ubicado en calle Dipietri al 1000, de esta ciudad, por un conflicto familiar. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer de 39 años.

Según se informó, la femenina se habría presentado de manera hostil en la vivienda de su madre, de 66 años, ingresando sin autorización y incumpliendo una medida cautelar vigente dispuesta por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. La aprehendida fue trasladada y alojada en la dependencia policial, quedando imputada por los delitos de desobediencia, amenazas y violación de domicilio, a la espera de la resolución de la Fiscalía N°11 en turno.