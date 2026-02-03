Detienen a un violento joven que amenazó a su ex pareja con una “tumbera”

En la madrugada de hoy, personal policial de la Estación de Policía Comunal, tras un alerta recibido a través del servicio de emergencias 911, procedió a la aprehensión de un joven de 19 años que ingresó sin autorización al domicilio de su ex pareja, de 18 años, donde la habría intimidado con un arma de fuego de fabricación casera.

Ante esta situación, el sujeto fue trasladado a la sede policial e imputado por los delitos de amenazas agravadas y violación de domicilio, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, la víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, donde recibió asistencia y contención por parte de profesionales.