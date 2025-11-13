Rápido accionar policial: recuperaron en Río Tala una moto robada minutos antes en San Pedro

recuperan en río tala una motocicleta robada en san pedro

Anoche, personal del Destacamento Río Tala recuperó una motocicleta Honda Wave 110S roja que había sido robada momentos antes del interior de una vivienda en calle E. Arnaldo al 1000, en San Pedro.

El vehículo fue hallado abandonado durante una recorrida preventiva en calle Carlevarino, en la localidad de Río Tala.

La Fiscalía local avaló el procedimiento, dispuso el secuestro del rodado y las diligencias correspondientes para su pronta restitución a la propietaria, una mujer de 53 años.