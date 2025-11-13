Buscan a un joven de 29 años cuyo paradero se desconoce desde el 31 de octubre

La UFI N°7 de San Pedro investiga la desaparición de Gian Franco Manzo, de 29 años, en el marco de una causa caratulada “Averiguación de Paradero”.

Manzo se retiró de su domicilio el 31 de octubre de 2025 sin informar destino y desde entonces su familia no volvió a saber de él. Fue visto por última vez el 3 de noviembre, caminando a la vera de la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana.

El joven es de contextura delgada, pesa alrededor de 60 kilos, tiene tez trigueña, cabello corto castaño oscuro, un tatuaje tipo tribal debajo del ojo izquierdo (el único que posee) y un piercing en la oreja derecha.

Al ausentarse vestía pantalón de jean azul, remera blanca y zapatillas azules o grises. No lleva teléfono celular y se desconocen sus amistades o lugares que frecuenta.

Las autoridades solicitan que cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo se comunique de inmediato a los siguientes números:

DDI Baradero: 03329-488917

Comisaría San Pedro: 03329-425221

Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero

La investigación continúa en curso.