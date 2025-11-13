Allanamiento: secuestran una “tumbera” tras el ataque a un adolescente

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), junto a efectivos de la Comisaría local, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Cruz Roja al 1600, en el marco de una investigación por un hecho de abuso de armas y lesiones ocurrido el pasado 3 de noviembre.

En ese episodio, un adolescente de 15 años resultó con heridas leves en la pierna derecha tras recibir disparos efectuados con un arma de fuego casera mientras se encontraba en la vereda de su casa, en Benefactora Sampedrina al 1000.

Durante el operativo se secuestró una “tumbera”, que tenía una vaina servida calibre .22 mm en su interior. El principal sospechoso, un joven de 18 años, no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento, aunque fue identificado.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso el secuestro del arma y las actuaciones correspondientes.