Puerto: buque cargará 30 mil toneladas de soja con destino a Rusia

En las próximas horas arribará al Puerto de San Pedro el buque Agia Marina, de bandera de Islas Marshall, para llevar adelante una nueva operatoria de exportación. La embarcación, con una eslora de casi 180 metros, proviene de Nigeria y amarrará en el muelle del Elevador.

Según se informó, el buque cargará 30.000 toneladas de soja destinadas a Rusia, en una operación que forma parte del intenso movimiento exportador que viene registrando el puerto local durante las últimas semanas. El arribo está previsto para la mañana del jueves 24 de octubre.