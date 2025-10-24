Detuvieron a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

En el marco de recorridas preventivas, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro aprehendió a un hombre de 49 años en Avenida 11 de Septiembre al 1200, quien contaba con un pedido de captura vigente desde febrero de 2025.

El individuo, con amplios antecedentes penales y conocido en el ámbito policial, fue interceptado durante un control rutinario. Tras constatar su situación judicial, se confirmó que era requerido por el Tribunal Oral de San Nicolás, motivo por el cual fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las actuaciones correspondientes.

El sujeto quedó a disposición de la Justicia, mientras se aguarda la resolución del tribunal interviniente.