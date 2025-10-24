Macabro hallazgo en San Nicolás: encontraron a un hombre muerto con cuatro disparos en el pecho

Este viernes, la ciudad de San Nicolás se vio sacudida por un impactante hecho policial. Un hombre fue hallado sin vida con cuatro disparos en el pecho en una casa quinta ubicada en el barrio Riverland, a pocos metros del arroyo del Medio.

Efectivos de la Policía llegaron rápidamente al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo. Al arribar, constataron el fallecimiento del hombre, cuyo cuerpo presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Aunque de manera preliminar trascendió la posibilidad de un suicidio, la hipótesis genera fuertes dudas entre los investigadores, ya que resulta extraño que una persona se dispare cuatro veces en el pecho. Por ello, no se descarta la participación de terceros.

Personal de la Policía Científica trabaja en el lugar para levantar rastros y recolectar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho. Además, interviene la fiscalía en turno, que ya ordenó las primeras medidas investigativas.

El caso mantiene en vilo a la comunidad nicoleña, que sigue con atención el desarrollo de las pericias para conocer qué fue lo que realmente ocurrió en este misterioso y violento episodio.

