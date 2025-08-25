Puerto: buque carga 30 mil toneladas de trigo con destino a Brasil

El puerto de San Pedro recibió este domingo 24 de agosto al buque George, de bandera Islas Marshall, que amarró en el muelle Elevador para realizar una nueva operatoria de carga. La embarcación, de 179,97 metros de eslora, llegó procedente de Uruguay.

Según lo informado, el buque cargará aproximadamente 30.000 toneladas de trigo, que tendrán como destino final Brasil. Esta operatoria se enmarca en el movimiento comercial que sostiene la actividad portuaria de la ciudad, consolidando a San Pedro como punto estratégico para la exportación de granos.