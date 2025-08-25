Importante hallazgo paleontológico: recuperan restos de un caballo extinto del género Hippidion

El Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico de San Pedro informó la recuperación de nuevas piezas fósiles pertenecientes a un caballo extinto del género Hippidion, un animal de la familia de los équidos, a la que también pertenecen los caballos actuales. Los restos –una escápula y una rama mandibular con dentición parcial– fueron hallados en el yacimiento de Campo Spósito, donde desde 2007 se vienen realizando hallazgos de gran relevancia científica.

El Hippidion se diferenciaba de los caballos modernos (Equus) por ser algo más bajo, de cuerpo robusto y con extremidades más cortas. Ambos géneros coexistieron en la región hace aproximadamente 200.000 años, según los estudios realizados en el lugar. Estos datos confirman que los caballos llegaron a la región pampeana unos 100.000 años antes de lo que se creía, convirtiendo a este yacimiento en un punto clave para reescribir la historia evolutiva de los équidos en Sudamérica.