Persecución y arresto: detienen a un joven de Baradero con un auto robado
Esta tarde, personal de la DDI y de la Comisaría de Baradero realizaba tareas investigativas cuando un joven sospechoso escapó a toda velocidad en una camioneta Honda blanca. El vehículo tenía patentes falsas pertenecientes a otro auto similar.
Tras un operativo cerrojo, los agentes lograron detenerlo en la Ruta 1001, cerca del acceso a Papel Prensa. Al revisar el vehículo, se confirmó que había sido robado recientemente en Campana.
El detenido, un conocido delincuente de Baradero, quedó alojado en la comisaría local y el auto fue secuestrado. La causa continúa bajo intervención judicial.