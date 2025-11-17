Tarjeta Alimentar por hijo: el monto confirmado por ANSES para diciembre 2025

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), además de otras prestaciones administradas por ANSES. El ajuste será del 2,3% a partir de diciembre de 2025, según la inflación de octubre publicada por el INDEC.

Este incremento no modifica los montos de la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus valores actuales. Sin embargo, al combinarse con la AUH actualizada, define el ingreso final que recibirán las familias. El aumento impactará automáticamente en AUH, AUE, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, reforzando los ingresos de fin de año.

Cómo se calcula el aumento de anses en diciembre

El ajuste se aplica según el Decreto 274/2024, que establece que todos los haberes deben actualizarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En este caso, se toma la inflación de octubre (2,3%), cifra sobre la cual se recalculan los montos de AUH y AUE que se pagan junto con la Tarjeta Alimentar.

Nuevos montos de auh en diciembre 2025

Monto bruto: $122.467

$122.467 Pago mensual (80%): $97.974

$97.974 Retención (20%): $24.493 (se cobra con la Libreta AUH)

AUH por discapacidad

Monto total: $398.697

$398.697 Pago mensual (80%): $318.957,60

$318.957,60 Retención: $79.739,40

Zona austral – valores diferenciales

(Para Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Patagones)

AUH Zona Austral: $159.178

$159.178 Pago mensual: $127.342,40

$127.342,40 AUH discapacidad Zona Austral: $414.644,80

$414.644,80 Pago mensual: $331.715,80

AUE: aumento para personas gestantes

Monto total: $122.467

$122.467 Pago mensual: $97.974

El beneficio se otorga desde la semana 12 de embarazo hasta el nacimiento.

Tarjeta Alimentar diciembre 2025: montos vigentes

La Tarjeta Alimentar no recibe aumento en diciembre. Mantiene los siguientes valores:

1 hijo o embarazo: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

$81.936 3 o más hijos: $108.062

Estos importes no se modifican desde 2024.

Ingresos combinados: AUH + Tarjeta Alimentar

1 hijo

AUH neta: $97.974

$97.974 Tarjeta Alimentar: $52.250

$52.250 Total diciembre: $150.224

2 hijos

AUH neta: $195.948

$195.948 Tarjeta Alimentar: $81.936

$81.936 Total diciembre: $277.884

3 hijos o más

AUH neta: $293.922

$293.922 Tarjeta Alimentar: $108.062

$108.062 Total diciembre: $401.984

Cuándo se cobra: fechas de pago de diciembre

El calendario de ANSES comenzará el 10 de diciembre, iniciando con Pensiones No Contributivas (PNC) y luego AUH y AUE.

Las familias pueden consultar su fecha exacta en:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

, con CUIL y Clave de la Seguridad Social anses.gob.ar, sección Calendario de pagos