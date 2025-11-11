La policía detuvo a un imputado por abuso sexual con acceso carnal

En horas de la tarde de este martes, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro detuvo a un hombre de 49 años que era buscado en el marco de una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal y otros delitos.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de calle 58 y Bajada Dipietri, donde los efectivos, que realizaban tareas de inteligencia previas a un allanamiento, lograron localizar al imputado en la vía pública y concretar su aprehensión.

La investigación se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, con intervención de la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Nicolás.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial local, donde permanecerá alojado hasta ser indagado en sede judicial, mientras se aguarda la disposición de cupo en una unidad penal.