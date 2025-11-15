Piden ayuda para recuperar una moto y herramientas robadas

Una familia de San Pedro pidió colaboración a través de las redes sociales para localizar una moto, un televisor y una mochila con herramientas de trabajo que fueron robados durante la madrugada de ayer, en un hecho ocurrido en el domicilio del hermano de la autora de la publicación.

Según lo expresado en el posteo, el ladrón habría ingresado a la vivienda mientras todos dormían y escapó llevándose los elementos mencionados. En las imágenes difundidas se observa al sospechoso huyendo con la moto, el televisor y la mochila al hombro, aunque su rostro no se distingue claramente. Sin embargo, la familia destaca que la ropa y los objetos que transporta podrían ayudar a identificarlo.

Los damnificados solicitaron que se comparta la información para intentar recuperar las pertenencias robadas y agradecieron el apoyo recibido por los vecinos. La denuncia fue realizada en la comisaría local, donde ya se inició la investigación.