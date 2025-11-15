Controles: retuvieron siete autos por alcoholemia positiva en operativos de tránsito

Durante la noche de ayer, personal de la Dirección de Tránsito, junto a efectivos de la EPC y el GAD, realizó una serie de controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad, que arrojaron un resultado significativo.

Según se informó, siete automóviles fueron retenidos por alcoholemia positiva, una cifra elevada que vuelve a encender la alarma sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.

Además, una motocicleta también fue retenida por alcoholemia positiva y otra por falta de documentación, en este último caso conducida por un menor de edad.

.