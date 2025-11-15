Alerta por tormentas: pronostican una noche de fuertes lluvias y actividad eléctrica en San Pedro

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas fuertes para la noche de este sábado en San Pedro y la región norte de la provincia de Buenos Aires, donde se espera un marcado desmejoramiento de las condiciones climáticas.

Según el pronóstico actualizado, las primeras tormentas llegarían alrededor de las 21.00, con actividad eléctrica y un descenso progresivo de la temperatura. Hacia las 22.00, se prevé que el fenómeno gane intensidad, mientras que para las 23.00 el cielo continuaría nublado, aunque con menor inestabilidad.

La advertencia incluye la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h, granizo y precipitaciones acumuladas que podrían ubicarse entre 40 y 80 milímetros, con valores mayores en zonas puntuales.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener puertas y ventanas cerradas, no circular por calles anegadas y tener a mano una mochila de emergencia con elementos básicos, como linterna, radio a pilas, documentos y teléfono cargado.

La situación se mantendrá bajo monitoreo durante la noche, y se aguarda la actualización de nuevos reportes oficiales. Si las condiciones se agravan, no se descartan nuevas advertencias para la región.