Persecución y arresto: dos delincuentes detenidos tras robar una moto en pleno

Este miércoles, personal del Grupo Táctico Operativo y de la Estación de Policía Comunal San Pedro detuvo a dos hombres que circulaban con una motocicleta sustraída momentos antes de una vivienda. El hecho se registró en inmediaciones de las calles Dr. Ruffa y Combate de Obligado, donde los efectivos interceptaron a un joven de 28 años que conducía una Honda Wave azul, la cual había sido robada sin ejercer violencia de una casa ubicada en Libertad al 1000, propiedad de una mujer de 26 años.

Minutos más tarde, en Lavalle y Sargento Selada, los uniformados lograron aprehender a un segundo sujeto de 29 años, quien intentó huir y descartó partes plásticas que coincidían con la moto mencionada. Ambos detenidos cuentan con antecedentes delictivos y quedaron a disposición de la Fiscalía local, que interviene en la causa.