Detuvieron a un hombre buscado por un homicidio agravado

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Policía Comunal de San Pedro detuvo este martes a un hombre de 32 años, sobre quien pesaba una orden judicial de captura y detención por una grave causa penal. El procedimiento se realizó en la vía pública, en inmediaciones de calle Ansaloni al 1800, tras diversas tareas de investigación.

El detenido estaba siendo requerido por el Tribunal en lo Criminal N°1 de San Nicolás, en el marco de una causa por homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor en grado de tentativa, además de portación ilegal de arma de guerra en concurso real. Por disposición judicial, el sujeto permanecerá alojado en la comisaría local hasta su traslado a una unidad carcelaria, donde deberá cumplir una condena de entre 8 y 11 años de prisión.