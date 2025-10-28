El supermercado Vea bajó la persiana tras más de una década en la ciudad

El supermercado Vea cerró definitivamente sus puertas este lunes por la tarde, luego de más de una década de funcionamiento en San Pedro. Tras atender a los últimos clientes, los alrededor de 30 empleados fueron informados de que no debían presentarse a trabajar al día siguiente, aunque aún no recibieron notificaciones formales sobre su situación laboral. La decisión se concretó luego de semanas de rumores sobre el futuro del local perteneciente al grupo Cencosud, que abrió en la ciudad en 2012.

Mientras tanto, este martes, con el supermercado ya cerrado, proveedores y operarios retiraban mercadería y equipamiento del interior del establecimiento.

El edificio pertenece a Desarrolladora San Pedro S.A., cuyo presidente, Daniel Cayetano Grosso, anticipó que en los próximos días habrá una reunión con Cencosud para definir los pasos a seguir. La propuesta de la empresa local es que el espacio permanezca montado como supermercado, con el objetivo de facilitar la llegada de otra cadena comercial que pueda hacerse cargo de la continuidad del negocio.