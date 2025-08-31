Dos motos contra autos: ambos motociclistas terminaron en el hospital

En las últimas horas se registraron dos accidentes de tránsito en distintos puntos de la ciudad, que dejaron como saldo a dos motociclistas hospitalizados con lesiones leves.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de Italia y Rivadavia, donde una motocicleta Yamaha 110 cc, conducida por un joven de 25 años, colisionó con una camioneta Mercedes Benz guiada por un hombre de 35 años. El motociclista fue trasladado al hospital local, mientras que el conductor del rodado mayor resultó ileso.

Poco después, en Libertad y Padre Santana, una motocicleta 200 cc conducida por un hombre de 62 años chocó contra un Volkswagen Gol al mando de un automovilista de 36 años. El motociclista también fue derivado al hospital con lesiones leves, en tanto que el conductor del auto no sufrió heridas.

En ambos casos intervino la UFI N°11, que continúa con las investigaciones correspondientes.