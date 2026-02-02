Pérez Millán: Arre Beef entre los frigoríficos más beneficiados para exportar a Estados Unidos

El frigorífico Arre Beef, con planta en Pérez Millán, quedó entre las empresas que recibieron cuotas destacadas para exportar carne vacuna a Estados Unidos, en el marco del régimen arancelario vigente para el acceso a ese mercado.

El Gobierno nacional adjudicó cerca de 20.000 toneladas de carne vacuna destinadas al mercado estadounidense con beneficios arancelarios, y entre las firmas más favorecidas se encuentra Arre Beef, junto a otros frigoríficos de peso dentro del sector exportador. Esta asignación ratifica la importancia de la empresa dentro de la industria cárnica argentina, consolidando su presencia en uno de los destinos internacionales más exigentes para la carne nacional.