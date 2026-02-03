Bomberos Voluntarios alertan por el hackeo de su página de Facebook

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro alertó a la comunidad y a los medios de prensa tras confirmar que su página oficial de Facebook fue víctima de un hackeo, por lo que ya no se encuentra bajo la administración del Cuartel. Ante esta situación, solicitaron extremar precauciones frente a mensajes o publicaciones que puedan circular desde ese perfil.

En un comunicado difundido oficialmente, la institución informó: “La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro informa a los medios de prensa y a la comunidad en general que la página de Facebook denominada ‘Bomberos Voluntarios de San Pedro’ ya no es administrada por el Cuartel, debido a que la misma ha sido víctima de un hackeo”. Además, remarcaron que “ante la recepción de mensajes, solicitudes o publicaciones provenientes de dicha página, tenga en cuenta que no son enviados por personal del Cuartel”, y pidieron que ese contenido sea denunciado a la plataforma correspondiente.

Desde Bomberos Voluntarios también adelantaron que en las próximas horas se dará a conocer una nueva página oficial de Facebook, que será el canal institucional para continuar informando a la comunidad. Mientras tanto, aclararon que la única red social oficial activa es Instagram, bajo el usuario @bomberos_sanpedro, desde donde se brindará toda la información oficial, agradeciendo la comprensión y colaboración de la comunidad.

.