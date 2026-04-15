Paritaria municipal: el STM reclama un aumento salarial del 30%, ATE un 14% y UPCN un 9,4%

En el marco de una nueva reunión paritaria, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) informó a sus afiliados que solicitó un incremento salarial del 30%, al considerar que los índices oficiales de inflación difundidos por el INDEC “no reflejan la realidad”. Según expresaron en un comunicado, el gremio realizó un análisis propio de los aumentos reales y en base a ello definió su postura en la negociación.

Durante el encuentro también se conocieron las propuestas de otros gremios: ATE planteó un pedido del 14%, mientras que UPCN solicitó una recomposición salarial en línea con la inflación informada, del 9,4%. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 12 horas. Desde el STM llamaron a sus afiliados a mantenerse unidos y firmes, remarcando que “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.