Llega el nuevo DNI con chip: cómo será y qué cambia desde 2026

A partir de 2026, Argentina comenzará a implementar un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) con tecnología incorporada, en el marco de un proceso de modernización del sistema de identificación. La medida también alcanza al pasaporte, que sumará mayores estándares de seguridad.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) y oficializada a través de normativas publicadas en el Boletín Oficial, con anuncios realizados por el presidente Javier Milei y autoridades del Poder Ejecutivo. El nuevo DNI será electrónico, con un diseño renovado que incluye tarjeta de policarbonato, chip sin contacto y grabado láser, lo que permitirá mejorar la seguridad y evitar falsificaciones.

Además, el sistema se adapta a los estándares internacionales de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), fortaleciendo los mecanismos de identificación tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros residentes. En el caso del pasaporte, incorporará una hoja personalizada con mayores medidas antifraude.

Los trámites para obtener el nuevo documento podrán realizarse en registros civiles, centros de documentación, sedes comunales y operativos móviles, y su implementación será progresiva, respetando la vigencia de los DNI actuales.