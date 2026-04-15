Choque entre un auto y un camión en Ruta 9 a la altura de Villa Ramallo

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 206 de la Ruta 9, en el carril Buenos Aires–Rosario, a la altura del acceso Maiztegui, donde colisionaron un automóvil y un camión. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, lo que motivó la intervención de personal de la Policía Comunal Segunda de Villa Ramallo.

Por causas que se investigan, el siniestro involucró a un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 53 años, domiciliado en Quilmes, y un Toyota Etios Cross guiado por un hombre de 50 años oriundo de la provincia de Córdoba. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo de menor porte fue trasladado al hospital local con lesiones leves y fuera de peligro. Interviene la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás.