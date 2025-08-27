Paritaria municipal: acuerdo con un 10% de aumento en dos tramos

El Ejecutivo municipal y los gremios acordaron una suba del 10% al básico remunerativo, que llevará la pauta anual acumulada al 19,64%. El incremento se aplicará en dos etapas: 5% en agosto y 5% en septiembre.

La negociación paritaria de los trabajadores municipales sumó este miércoles un nuevo acuerdo tras la reunión de la Mesa de Relaciones Laborales. El secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, y el subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta, representaron al Ejecutivo, mientras que por los gremios participaron referentes del STM, UPCN y ATE.

La propuesta oficial, aceptada por las entidades sindicales, contempla un 5% de aumento en los haberes de agosto y otro 5% en septiembre. De esta manera, el acumulado anual de subas alcanza el 19,64%, superando el 17,23% de inflación registrado por el INDEC entre enero y julio.

Además, se acordó continuar con el seguimiento de los indicadores económicos, con una próxima reunión paritaria fijada para el 17 de octubre. En paralelo, el intendente designó al subsecretario Porta como articulador de las gestiones gremiales, estableciéndose un primer encuentro de trabajo para el 10 de septiembre.