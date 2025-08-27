Le robaron la bici afuera de un comercio y la encontraron tirada en un descampado

En la jornada de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) recuperó una bicicleta rodado 26, de estilo dama y color verde, que había sido sustraída momentos antes en la vía pública.

El rodado, propiedad de un hombre de 69 años, había sido robado en inmediaciones de un comercio ubicado en calle Casella al 700 por un delincuente no identificado, cuyo accionar quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Tras un rastrillaje en la zona, la bicicleta fue hallada abandonada entre los pastizales en la intersección de calle Dávila y Mateo Sbert.

Interviene en la causa la Fiscalía local, que continúa con la investigación para dar con el responsable del hecho.