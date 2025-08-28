Allanamientos por lesiones y hurto: un detenido por resistencia a la autoridad

En el marco de distintas investigaciones llevadas adelante por la Estación de Policía Comunal San Pedro, personal del Grupo Táctico Operativo concretó dos allanamientos en la ciudad que derivaron en el secuestro de documentación y en la aprehensión de un hombre.

El primero de los procedimientos se realizó en un domicilio de la zona de Bajo Puerto, en cumplimiento de una orden extendida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. La medida se vinculó a una causa por lesiones denunciada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, y si bien no había moradores en el lugar, los efectivos lograron secuestrar la documentación que se encontraba bajo investigación.

En otro hecho, tras tareas investigativas relacionadas con un hurto, se efectuó un allanamiento en una vivienda de calle Diagonal Roca al 30. Aunque no se halló el rodado que se buscaba, un hombre de 54 años que reside en el lugar fue aprehendido luego de tornarse hostil y oponer resistencia ante la presencia policial.

Intervino la UFI N° 11, que dispuso la notificación de la causa por resistencia a la autoridad y el traslado del detenido a disposición de la justicia.