Pardo cerró la sucursal de muebles de calle Pellegrini

La firma Pardo cerró su sucursal dedicada al rubro muebles ubicada sobre calle Pellegrini, en el marco de una serie de cierres que la cadena viene realizando en distintos puntos del país. Con esta decisión, la empresa ya acumula unas 12 sucursales menos dentro de su estructura comercial.

A partir de ahora, la atención al público y las ventas quedarán centralizadas en el local de la esquina de Mitre y Balcarce, que continuará funcionando con normalidad. El cierre generó repercusiones entre clientes habituales y forma parte de un proceso de reorganización que atraviesa la cadena comercial.