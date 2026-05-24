Tres aprehendidos por disturbios y ebriedad en la vía pública

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro llevó adelante distintos procedimientos durante las últimas horas por infracciones vinculadas a alteración del orden público en estado de ebriedad. Los hechos ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad y terminaron con tres hombres aprehendidos.

Uno de los casos se registró en la intersección de Benefactoras Sampedrinas y Emilio Nieto de Torres, donde fue demorado un hombre de 42 años que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública bajo los efectos del alcohol. En otro procedimiento, realizado en Combate de Obligado al 1100, los efectivos aprehendieron a un sujeto de 31 años por una situación similar.

Por otra parte, en inmediaciones de Ituzaingó y Balcarce, la policía interceptó a un hombre de 30 años que alteraba el orden público mientras conducía una motocicleta 110 cc en estado de ebriedad. Además, el rodado carecía de documentación, por lo que quedó secuestrado y a disposición del Juzgado de Faltas local.

En todos los casos tomó intervención el Juzgado de Paz de San Pedro, que dispuso la notificación de las actuaciones contravencionales en el marco de la Ley 8031/73.